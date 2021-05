Share Pin 0 Condivisioni

Coronavirus, oggi nel Lazio 296 nuovi casi (-65) e 11 decessi (+2) –

“Oggi su oltre 11mila tamponi nel Lazio (-470) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 27mila test, si registrano 296 nuovi casi positivi (-65), i decessi sono 11 (+2), i ricoverati sono 1111 (-50). I guariti 1272, le terapie intensive sono 159 (-6). Il rapporto tra positivi e tamponi é al 2,5%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende all’ 1%. I casi a Roma città sono a quota 168. Oltre il 45% della popolazione target ha ricevuto almeno una dose di vaccino e più del 21% ha completato il percorso vaccinale. Maturandi: aperte prenotazioni per vaccino anche per chi sosterrà esami finali nelle scuole di formazione regionali. Le prenotazioni avverranno sempre su https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/ accessibile anche dal portale salutelazio.it e le somministrazioni avverranno martedì 1, mercoledì 2 e giovedì 3 giugno. In dono copia della carta costituzionale-vaccini. Open week AstraZeneca festa della repubblica aperto dai 18 anni in su: mercoledì 2, giovedì 3, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 giugno. La prenotazione avverrà sulla app ufirst con ticket virtuale a partire da lunedì 31 maggio in 50 hub di somministrazione. Disponibili complessivamente 50mila dosi, richiami a fine agosto. Asl Roma 1: sono 68 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi; Asl Roma 2: sono 78 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi; Asl Roma 3: sono 22 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 2 decessi; Asl Roma 4: sono 11 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registra 1 decesso; Asl Roma 5: sono 27 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi; Asl Roma 6: sono 37 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. Nelle province si registrano 53 casi e si registra 1 decesso nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 30 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Frosinone si registrano 13 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 3 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. Nella Asl di Rieti si registrano 7 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.”

Lo rende noto in un comunicato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato