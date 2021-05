Share Pin 0 Condivisioni

Coronavirus, oggi in Italia 3.738 nuovi casi (ieri 4.147) e 126 decessi (ieri 171) –

Oggi si sono registrati 3.738 casi e 126 decessi, con un tasso di positività in calo all’15%. Ieri i nuovi casi erano stati 4.147, i morti 171, con un tasso di positività all’1,7%, Sono infatti 249.911 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 243.967.

In miglioramento sono anche i dati degli ospedali: sono 1.142 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 64 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 41 (ieri erano stati 38). Sono invece 7.192 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 515 in meno nelle ultime 24 ore.

Intanto, nell’analisi del monitoraggio settimanale della Cabina di regia, il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, ha spiegato: “La variante inglese è quella più circolante ed è pari all’88% dei casi; è al 7,3% quella brasiliana in lieve aumento, la sudafricana rimane stabile, l’indiana circola ed è pari all’1% dei casi e la nigeriana è allo 0,8%. In tutte le regioni – ha aggiunto – è dominante la variante inglese, ma ci sono focolai delle varianti indiane in alcune regioni rapidamente identificati e la nigeriana è presente nel centro Italia”.