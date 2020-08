Condividi Pin 5 Condivisioni

I dati di oggi dell’emergenza Covid-19 in Italia forniti dal Ministero della Salute

Coronavirus, oggi in Italia 953 nuovi casi e 4 decessi – Sono 953 i nuovi casi di contagio in Italia nelle ultime 24 ore mentre sono 4 i decessi registrati nell’ultima giornata, sono i dati che emergono dal bollettino sull’emergenza coronavirus in Italia di oggi lunedì 24 agosto fornito dal Ministero della Salute. In totale dall’inizio della pandemia nel nostro Paese si registrano 260.298 casi di cui 205.662 guariti e 35.441 morti.

Aumentano ancora i ricoveri, nelle ultime 24 ore si registrano + 74 ricoveri per un totale di 1.045 persone in ospedale per covid. Diminuiscono invece le persone in terapia intensiva con un -4 rispetto a ieri. È quanto emerge dal bollettino sull’emergenza coronavirus in Italia di oggi lunedì 24 agosto. Le persone attualmente positive invece sono 19.195 con un incremento di 757 unità rispetto a ieri.