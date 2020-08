Condividi Pin 1 Condivisioni

Intervento in zona Osteria Nuova

Ladispoli, Vigili del Fuoco e Polizia Locale in azione su Via Aurelia per un ramo pericolante – A Ladispoli, Vigili del Fuoco e Polizia Locale in azione su Via Aurelia in zona Osteria Nova per la rimozione di un ramo pericolante di un pino posto lungo la carreggiata. Al fine della buona riuscita dell’intervento la Polizia Locale a deciso, per il momento e la zona interessata, di far defluire disciplinandolo su una sola carreggiata il traffico presente in ambo le direzioni dell’Aurelia.