Share Pin 1 Condivisioni

I tamponi sono stati 129.471: i dati di oggi dell’emergenza Covid-19 in Italia diramati dal Ministero della Salute

Coronavirus, oggi in Italia 5.372 nuovi casi e 28 decessi –

Continuano a crescere i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 5.372 (ieri erano stati 4.458), con 28 morti (ieri erano stati 22). In totale, da inizio pandemia, le vittime sono 36.111. Sono questi i dati del Ministero della Salute. Con l’aumento di oggi salgono a 70.110 gli attuali positivi. Nessuna regione in Italia oggi è a zero nuovi casi Covid. Il Molise è quella che registra meno contagi odierni con 11 nuovi casi. I tamponi sono stati 129.471. I pazienti in terapia intensiva sono aumentati di altre 29 unità nelle ultime 24 ore, portando il totale a 387. La Campania si conferma la regione con il numero più alto, 63. A seguire il Lazio con 57 e la Lombardia con 44. Nel Lazio invece 853 ricoverati con sintomi, il dato più alto in Italia, a seguire la Campania con 576 e poi la Sicilia con 376 e la Lombardia con 371.