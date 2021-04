Coronavirus, oggi in Italia 14.761 nuovi casi (ieri 16.232) e 342 decessi (ieri 360)

Share Pin 1 Condivisioni

Coronavirus, oggi in 14.761 nuovi casi (ieri 16.232) e 342 decessi (ieri 360) –

Sono 14.761 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, in lieve calo rispetto a ieri (16.232). Di questi, 2.304 contagi sono stati registrati in Lombardia, che risulta, al momento, tra le regioni maggiormente interessate dall’emergenza Covid-19. A seguire Campania (1.970), Puglia (1.692) e Lazio (1.221). In Liguria i nuovi contagi sono 370.

Tutte le regioni d’Italia hanno fatto registrare almeno un nuovo caso di Covid-19 nelle ultime 24 ore; Il Molise risulta essere la regione meno colpita, con 19 contagi.

315.700 i tamponi effettuati, con un tasso di positività che sale al 4,68% (ieri si attestava a 4,4%). Nelle ultime 24 ore, si sono verificati 342 morti (ieri 360).

Coronavirus, Italia: il bollettino di venerdì 23 aprile 2021

Ricoverati con sintomi: 21.440 (-654)

Terapia intensiva: 2.979 (-42)

Isolamento domiciliare: 441.124 (-5957)

Totale attualmente positivi: 465.543 (-6653)

Dimessi / guariti: 3.351.461 (+21069)

Decessi: 118.699 (+342)

Casi totali: 3.935.703 (+14761)