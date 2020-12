Coronavirus, oggi 51 nuovi casi sul territorio: 18 a Civitavecchia e 4 a Cerveteri

Share Pin 7 Condivisioni

Nuovi casi anche a Ladispoli, Santa Marinella, Anguillara e Bracciano. 3 decessi e 19 guariti nelle ultime 24 ore

Sono 51 i casi positivi registrati oggi nella ASL Roma 4. Lo rende noto la Regione Lazio, per conto dell’Azienda Sanitaria Locale, attraverso il bollettino quotidiano dedicato all’emergenza Covid sul territorio.

Di questi: 18 a Civitavecchia di cui otto sintomatici; 1 a Castelnuovo di Porto; 1 a Torrita Tiberina sintomatico; 3 a Campagnano di cui uno sintomatico; 4 a Capena di cui due sintomatici; 4 a Cerveteri di cui tre sintomatici; 4 a Fiano Romano di cui tre sintomatici; 6 a Formello di cui due sintomatici; 1 a Sacrofano; 2 a Santa Marinella sintomatici; 1 a Tolfa; 2 ad Anguillara di cui uno sintomatico; 1 a Ladispoli; 3 a Bracciano di cui uno sintomatico.

Si registrano tre decessi.

Sono invece guarite 19 persone, di cui: 1 a Santa Marinella; ; 2 a Ladispoli; 5 a Civitavecchia; 2 a Fiano Romano; 1 a Capena; 4 a Cerveteri; 2 a Bracciano; 1 a Rignano Flaminio; 1 a Formello.

Dall’inizio dell’epidemia sono guarite 6501 persone e sono stati effettuati 72576 tamponi. Tutto il personale sanitario è sottoposto periodicamente a tampone di controllo.

Il totale di tamponi rapidi effettuati alla data del 13 dicembre è 85134

Si riporta qui di seguito il totale complessivo per Comuni: (si riportano solo quelli che hanno attualmente casi positivi)

Allumiere: 4

Anguillara: 87

Bracciano: 100

Campagnano: 63

Canale monterano : 14

Capena: 68

Castelnuovo di Porto : 57

Cerveteri: 184

Civitavecchia: 259

Civitella San Paolo: 5

Fiano: 87

Formello: 110

Ladispoli : 135

Magliano: 4

Manziana: 10

Mazzano : 6

Morlupo: 58

Nazzano: 11

Ponzano: 3

Riano: 41

Rignano: 41

Sacrofano: 9

Sant’Oreste: 10

Santa Marinella: 51

Tolfa: 9

Torrita T : 11

Trevignano: 4

Si fa presente che il totale dei comuni non è conteggiato facendo la somma o sottrazione dei dati riportati nella prima parte del comunicato (positivi e guariti delle ultime 24 h) ma soggetto a numerose variabili. Una di questa, la più frequente, l’inserimento di nuovi guariti segnalati dai Mmg ai distretti che inseriscono i dati direttamente a sistema, e altri tipi di allineamento che determinano il conteggio per ogni singolo comune.

La Regione Lazio e Asl Roma 4, nel comunicare i dati coglie l’occasione per fare nuovamente tanti auguri di buon Natale, ringraziando tutti gli operatori sia sanitari che amministrativi che hanno permesso anche oggi in questo giorno di festa una comunicazione puntuale per i cittadini.