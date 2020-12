Share Pin 6 Condivisioni

Lo escludono le analisi dello Spallanzani

Covid, caso Roma proveniente dalla Gran Bretagna non è variante –

“Escludono la variante inglese” le analisi dello Spallanzani per l’italiano positivo rientrato a Roma dal Regno Unito, domenica scorsa.

“Sono in corso altre sequenze e isolamenti di campioni arrivati in laboratorio anche da altre Regioni” prosegue il bollettino, che fa poi il punto su casi e ricoveri nell’Istituto: i pazienti sono 172, 8 meno di ieri: 30 di loro sono in terapia intensiva.

Dimesse e trasferite a casa o presso altre strutture 1.614 persone in tutto.