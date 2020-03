Condividi Pin 3 Condivisioni

Il numero complessivo di persone contagiate in Italia è di 15.113

Coronavirus, oggi 188 decessi. 213 le persone guarite

Sono 213 i guariti oggi. Ecco i dati della Protezione Civile

Le persone positive sono 12839. Quelle in isolamento 5.036 e 1.153 si trovano in terapia intensiva. I pazienti ricoverati sono 6.650; quelli guariti 1.258. I decessi oggi 188 in più di ieri per un totale di 1.016 decessi. Il dato complessivo di contagi in Italia è di 15.113.

Di seguito la nota del Dipartimento di Protezione Civile:

Presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile proseguono i lavori del Comitato Operativo al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 12.839 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 15.113 i casi totali. Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 6.896 in Lombardia, 1.758 in Emilia-Romagna, 1.297 in Veneto, 554 in Piemonte, 570 nelle Marche, 352 in Toscana, 243 in Liguria, 174 in Campania, 172 nel Lazio, 148 in Friuli Venezia Giulia, 98 in Puglia, 102 nella Provincia autonoma di Trento, 103 nella Provincia autonoma di Bolzano, 111 in Sicilia, 62 in Umbria, 78 in Abruzzo, 39 in Sardegna, 26 in Valle d’Aosta, 32 in Calabria, 16 in Molise e 8 in Basilicata.

Sono 1.258 le persone guarite. I deceduti sono 1.016, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

Qui tutti i dati: http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1

Conferenza stampa del 12 marzo 2020 ore 18 🔴 Siamo in diretta dalla nostra sede per fare il punto della situazione con il Capo Dipertimento Borrelli 👇 Pubblicato da Dipartimento Protezione Civile su Giovedì 12 marzo 2020