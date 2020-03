Condividi Pin 13 Condivisioni

Salgono a 8 le persone positive al covid-19. 4 in città, 3 a Santa Marinella e 1 extraterritoriale

Coronavirus, nuovo caso positivo a Civitavecchia

Un nuovo caso positivo al coronavirus nel territorio di Civitavecchia, uno in più rispetto a ieri.

Si tratterebbe di una persona anziana.

Secondo un primo bilancio sul territorio della Asl Roma 4, ad oggi vi sarebbero 8 casi, 4 a Civitavecchia, 3 a Santa Marinella (in isolamento domiciliare) e uno, extraterritoriale, che avrebbe fatto solo il tampone.

Per quanto riguarda invece il Lazio, ammontano a 62 le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare e 150 quelle rimaste in sorveglianza presso il proprio domicilio in tutta la Asl Roma 4. Dati raccolti dalla odierna videoconferenza della taskforce regionale per l’emergenza covid-19 che si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Rispetto a ieri – ha dichiarato D’Amato – registriamo un aumento dei casi di positività, ma c’è anche un raddoppio delle persone clinicamente guarite”.

Per quanto riguarda il segretario locale del Pd, Stefano Giannini, si dovrà sottoporre ad un nuovo tampone e per i momento rimarrà in o isolamento domiciliare.