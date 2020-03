Condividi Pin 49 Condivisioni

L’OMS, il coronavirus è pandemia

“E’ una pandemia. L’Oms ha valutato che Covid-19 può essere caratterizzata come una pandemia. Non abbiamo mai visto una pandemia di un coronavirus, questa è la prima. Ma non abbiamo mai visto nemmeno una pandemia che può, allo stesso tempo, essere controllata”, ha aggiunto il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra sul coronavirus facendo il punto sull’emergenza.

IL VIDEO DELLA CONFERENZA STAMPA:

Media briefing on COVID-19 Media briefing on COVID-19 with Tedros Adhanom Ghebreyesus Pubblicato da World Health Organization (WHO) su Mercoledì 11 marzo 2020