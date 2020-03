Condividi Pin 183 Condivisioni

Si tratta della moglie di uno dei contagiati

Coronavirus, nuovo caso a Cerveteri

Il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, ha dichiarato su Facebook che c’è un nuovo caso di Coronavirus nella città: si tratta di una donna asintomatica, moglie di uno dei contagiati (si tratterebbe dell’uomo residente a Cerenova e che era stato in una delle zone rosse del Nord Italia), proprio per questo la quarantena non è stata estesa.

La donna si troverebbe ora ricoverata al Policlinico Gemelli, dove è ricoverato, nel reparto di terapia intensiva il marito.

Il primo cittadino ha inoltre dato moltissime informazioni via facebook, in un video in cui ha strigliato tutte le persone che sono uscite sul lungomare:

