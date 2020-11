Share Pin 2 Condivisioni

Coronavirus, nuove disposizioni in vista del Natale?

Si delineano le nuove disposisizioni che dal 3 dicembre stabiliranno le regole per le festività natalizie nell’epoca del Covid.Dati sulla pandemia permettendo, sarà possibile spostarsi tra le regioni, ma non ci saranno deroghe per le feste in piazza a Capodanno.

Per lo shoppping, i negozi potranno restare aperti più a lungo per evitare assembramenti.

Centri commerciali aperti nel weekend e ingressi contingentati anche in strade e piazze.Apertura serale per ristoranti e pub. Sul cenone a casa, raccomandazioni e non divieti.

​Fonte: RAI Televideo