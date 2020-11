Share Pin 6 Condivisioni

Sorvegliati speciali anche i parchi pubblici e Ostia

Coronavirus: nel week end varchi anti assembramento, fermate metro chiuse e megafoni per ricordare le regole –

Varchi anti assembramenti, megafoni per ricordare le regole anti covid, stazioni della metro A chiuse e parchi e mare a Ostia sorvegliati speciali.

La Capitale si prepara ad affrontare un nuovo week end e per evitare gli affollamenti dell’ultimo fine settimana arrivano anche delle regole più stringenti.

Sorvegliati speciali via del Corso e Tridente. Saranno piazzati check point in piazza del Popolo, piazza di Spagna, largo Goldoni e largo Chigi.

Questi punti, come riporta Romatoday saranno presidiati dalla Polizia locale e della protezione civile che gestiranno il flusso delle persone.

Sulle vie principali dello shopping potrebbero arrivare anche i megafoni per ricordare le regole anti covid.

Chiuderanno, durante il fine settimana, le stazioni metro di piazza di Spagna e Flaminio. Saranno inoltre applicati dei dispositivi per contingentare la folla non solo a via del Corso ma anche a Cola di Rienzo, via Candia, via Ottaviano e viale Giulio Cesare. Qui le metro resteranno però aperte.

Riflettori puntati anche sui parchi e sul litorale. A villa Borghese, villa Ada e villa Pamphilij arrivano pattuglie a spostamento rapido. A Ostia presidio di Capitaneria di Porto.

Controlli anche a Fiumicino. In quest’ultima il sindaco Montino ha messo in campo forze dell’ordine e volontari per presidiare il territorio.