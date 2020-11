Share Pin 20 Condivisioni

Su viale Italia recuperato dalle guardie ambientali un lavandino di cucina abbandonato probabilmente durante la notte

Ladispoli, incivili in azione in pieno centro città

Nonostante la raccolta a domicilio gratuita degli ingombranti e l’isola ecologica in via degli Aironi pronta ad accogliere i rifiuti trasportati direttamente al centro di raccolta comunale da parte dei cittadini, c’è ancora chi si ostina ad abbandonare i propri rifiuti in strada. Anche in pieno centro.

A denunciare quanto accaduto ancora una volta sono i volontari delle guardie ambientali di stanza nella città balneare.

Questa volta gli incivili hanno colpito in pieno centro: su viale Italia. Proprio qui, accanto ai cesti dei rifiuti differenziati, questa mattina è stato rinvenuto un intero lavandino da cucina.

“Complimenti al campione di inciviltà registrato oggi”, hanno scritto i volontari di Fareambiente denunciando l’accaduto sui social.