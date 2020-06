Condividi Pin 1 Condivisioni

461.274 i decessi. Negli Usa ad oggi i casi accertati sono 2.208.829

Coronavirus, nel mondo i casi accertati sono 8.690.140 – Secondo i dati “Health Emergency Dashboard”, curati per l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo, ad oggi 22 giugno 2020, i casi accertati al Coronavirus sono 8.690.140 con 461.274 decessi.

Tra i maggiori. Il Paese con più casi al mondo restano gli Stati Uniti con 2.208.829 e più numero di decessi 118.895, seguiti per il continente americano da Brasile, con 1.032.913 casi e 48.954 decessi, Messico, con 170.485 casi e 20.394 decessi, e Canada, 100.629 casi e 8.346 decessi.

In Cina, dove l’emergenza Covid-19 ha avuto inizio, i casi accertati totali sono 84.997 con 4.646 decessi.

In Europa in casi totali in tutto il continente sono 2.533.145 con 193.154 decessi. Guidano la Russia, con 584.680 casi e 8.111 decessi, Regno Unito, con 303.110 casi e 42.589 decessi, la Spagna, con 245.938 casi e 28.322 decessi, Italia, con 238.275 casi e 34.610 decessi, Germania, con 189.822 casi e 8.882 decessi, Francia, con 160.093 casi e 29.633 decessi.