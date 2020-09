Share Pin 3 Condivisioni

880.994 i decessi. Negli Usa ad oggi i casi accertati sono 6.189.488

Coronavirus, nel mondo i casi accertati sono 26.994.442 – Secondo i dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo, alla data del 7 settembre 2020, i casi accertati al Coronavirus sono 26.994.442 con 880.994 decessi.

Nell’ordine con più casi troviamo tra i maggiori: Stati Uniti con 6.189.488; India con 4.204.613; Brasile con 4.123.000; Russia con 1.025.505; Perù con 683.702; Colombia con 658.456; Sud Africa con 636.884; Messico con 629.409; Spagna con 498.989; Argentina con 471.806; Cile con 422.510; Iran con 386.658.

In Italia, come indicato dal Ministero della Salute, i casi accertati sono 277.634. In totale, nel continente americano i casi accertati sono 14.117.712, in Asia 4.787.009, in Europa 4.475.267, nell’area del Mediterraneo 2.010.549, in Africa 1.083.152, mentre nel Pacifico 520.012.