Share Pin 8 Condivisioni

Intervento previsto a partire dalle ore 7:30

Ladispoli, lavori stradali in Via Bordighera: domani, 8 settembre, sostituzione lampione mancante – Dopo numerose segnalazioni fatte, sia direttamente all’amministrazione comunale sia a livello media, qualcosa si muove in Via Bordighera a Ladispoli, una strada con molteplici problematiche in termini di viabilità. Secondo la cartellonistica verticale provvisoria posta ad uno dei lati del percorso, infatti, domani, martedì 8 settembre, a partire dalle ore 07:30 nel punto interessato dall’intervento è stabilito il divieto di sosta per sostituzione del palo della luce mancante perché caduto recentemente.

E’ necessario puntualizzare però, sempre seguendo le indicazioni della cartellonistica poste al singolare, che lungo la strada i pali dell’illuminazione pubblica assenti sono due, l’altro risulta essere scomparso, anch’esso per cedimento, in occasione del tornado che si è abbattuto a Ladispoli il 6 novembre 2016.