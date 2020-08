Condividi Pin 7 Condivisioni

788.503 i decessi. Negli Usa ad oggi i casi accertati sono 5.477.305

Coronavirus, nel mondo i casi accertati sono 22.492.312 – Secondo i dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo, alla data del 21 agosto 2020, i casi accertati al Coronavirus sono 22.492.312 con 788.503 decessi.

Nell’ordine con più casi troviamo tra i maggiori: Stati Uniti con 5.477.305; Brasile con 3.456.652; India con 2.905.823; Russia con 942.106; Sud Africa con 596.060; Perù con 558.420; Messico con 537.031; Colombia con 502.178; Cile con 391.849; Spagna con 370.867; Iran con 352.558; Gran Bretagna con 321.102.

In Italia, come indicato dal Ministero della Salute, i casi accertati sono 256.118. In totale, nel continente americano i casi accertati sono 12.028.928, in Europa 3.874.604, in Asia 3.383.904, nell’area del Mediterraneo 1.790.071, in Africa 975.551, mentre nel Pacifico 438.513.