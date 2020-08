Condividi Pin 4 Condivisioni

690.257 i decessi. Negli Usa ad oggi i casi accertati sono 4.629.459

Coronavirus, nel mondo i casi accertati sono 18.100.204 – Secondo i dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo, alla data del 4 agosto 2020, i casi accertati al Coronavirus sono 18.100.204 con 690.257 decessi.

Nell’ordine con più casi tra i maggiori troviamo: Stati Uniti con 4.629.459; Brasile con 2.733.677; India con 1.855.745; Russia con 856.264; Sud Africa con 511.485; Messico con 439.046; Perù con 428.850; Cile con 361.493; Colombia con 317.651; Iran con 312.035; Gran Bretagna con 304.699; Spagna con 288.522.

In Italia, come indicato dal Ministero della Salute, i casi accertati sono 248.229. In totale, nel continente americano i casi accertati sono 9.741.727, in Europa 3.391.779, in Asia 2.242.656, nell’area del Mediterraneo 1.574.551, in Africa 815.996, mentre nel Pacifico 332.754.