Condividi Pin 2 Condivisioni

607.358 i decessi. Negli Usa ad oggi i casi accertati sono 3.748.248

Coronavirus, nel mondo i casi accertati sono 14.538.094 – Secondo i dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo, alla data del 21 luglio 2020, i casi accertati al Coronavirus sono 14.538.094 con 607.358 decessi.

Nell’ordine con più casi tra i maggiori troviamo: Stati Uniti con 3.748.248; Brasile con 2.098.389; India con 1.155.191; Russia con 777.486; Sud Africa con 373.628; Perù con 353.590; Messico con 344.224; Cile con 333.029; Gran Bretagna con 294.796; Iran con 276.202; Pakistan con 266.096; Spagna con 260.255.

In Italia, come indicato dal Ministero della Salute, i casi accertati sono 244.624. In totale, nel continente americano i casi accertati sono 7.702.075, in Europa 3.079.218, in Asia 1.478.141, nell’area del Mediterraneo 1.400.544, in Africa 611.185, mentre nel Pacifico 266.190.