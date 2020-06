Condividi Pin 2 Condivisioni

499.619 i decessi. Negli Usa ad oggi i casi accertati sono 2.496.628

Coronavirus, nel mondo i casi accertati sono 10.004.707 – Secondo i dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo, ad oggi 29 giugno 2020, i casi accertati al Coronavirus sono 10.004.707 con 499.619 decessi.

Nell’ordine con più casi tra i maggiori troviamo: Stati Uniti con 2.496.628; Brasile con 1.313.667; Russia con 634.437; India con 548.318; Gran Bretagna con 310.254; Perù con 275.989; Cile con 271.982; Spagna con 248.469; Italia con 240.136; Iran con 222.669; Messico con 212.802; Pakistan con 206.512.

In totale, nel continente americano i casi accertati sono 5.042.486, in Europa 2.656.437, nell’area del Mediterraneo 1.041.774, in Asia 760.816, in Africa 288.347, mentre nel Pacifico 214.106.