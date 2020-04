Coronavirus, nel Lazio pronti a fare il test a tutti

Condividi Pin 30 Condivisioni

Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità, D’Amato. Sperimentazioni in corso allo Spallanzani e a Tor Vergata

Si punta a test rapidi da effettuare su tutta la popolazione del Lazio.

A spiegare gli obiettivi della Regione Lazio per fronteggiare l’emergenza sanitaria è stato l’assessore regionale alla sanità D’Amato, intervistato dal Corriere della Sera.

D’Amato ha spiegato che al momento sono in corso dei test allo Spallanzani e al Policlinico Tor Vergata per la messa a punto di un test per il coronavirus rapido.

Per l’assessore regionale per tenere botta al coronavirus, bisogna puntare sulla diagnosi precoce e “a un intervento mirato già dai primi sintomi”.

Buona intanto sembra la tenuta di Roma Capitale, dove i contagi sembrano essere abbastanza contenuti.

I quartieri dove si registrano più casi sono la parte alta al Flaminio, nel centro storico e anche Ponte Milvio, Balduina e Monte Mario.

Incidenza più bassa invece a Montesacro e Monteverde.

Nel resto del territorio regionale, invece, il picco si è registrato, come evidenziato anche dall’assessore regionale, a Civitavecchia, nella Asl Roma 4, con una percentuale del 90.07%.

A seguire Frosinone con il 69,5 e il 65,5%. Qui ad incidere è soprattutto il cluster delle case di riposo.