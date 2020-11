Share Pin 1 Condivisioni

Coronavirus, nel 2021 arrivano i super anticorpi monoclonali ‘made in Italy’

Sarà tutta per il nostro paese la produzione del super-anticorpo monoclonale ‘made in Italy’ contro Covid-19 nel 2021. Puntiamo a iniziare la sperimentazione di fase 1 per dicembre, e di arrivare alla fine della fase 2 rinforzata in primavera, per presentare a marzo il dossier per l’autorizzazione. L’obiettivo è di arrivare con le prime 100.000 dosi tra aprile e maggio. E possiamo dire che tutto quello che lo stabilimento Menarini di Pomezia potrà produrre nel 2021 sarà destinato all’Italia”.

A dichiararlo ad Adnkronos è Fabrizio Landi, presidente di Fondazione Toscana Life Sciences.

“Nei prossimi mesi – ha aggiunto – arriveranno cure specifiche e vaccini”.

fonte: adnkronos.it