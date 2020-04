Condividi Pin 20 Condivisioni

Il ministro alla salute Speranza ha confermato in Senato il prolungamento delle misure restrittive adottate dal governo per contenere la diffusione dell’epidemia

Coronavirus, misure restrittive fino al 13 aprile –

Le misure restrittive resteranno in vigore fino al 13 aprile.

A dirlo questa mattina durante l’informativa in Senato sulla situazione dell’emergenza coronavirus, è stato il ministro alla salute, Roberto Speranza.

“I dati migliorano – ha detto – ma sarebbe un errore cadere in facili ottimismi. L’allarme non è cessato e per questo è importante mantenere fino al 13 aprile tutte le misure di limitazioni economiche e sociali e degli spostamenti individuali”.

E il ministro fa anche qualche precisazione sulla ripresa: “Sarà prudente e graduale”.

“Senza un vaccino – ha proseguito ancora – non sconfiggeremo mai il covid, siamo tutti consapevoli che per un periodo non breve dovremo saper gestire questa fase di transizione ed evitare l’esplosione di nuovi focolai”.

Il ministro alla Salute ha inoltre spiegato come è stato potenziato il servizio sanitario nazionale: “Siamo arrivati a 9mila posti di terapia intensiva, 75% in più in un mese”.