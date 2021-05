Share Pin 0 Condivisioni

Il neo direttore della Asl Roma 4, Cristina Matragna, fa il punto della situazione relativamente alla campagna di vaccinazione anti covid e al lavoro svolto dagli hub vaccinali

Coronavirus, Matragna (Asl Roma 4): “A Ladispoli puntiamo ad avere un solo hub con un orario lungo”

Un solo hub vaccinale a Ladispoli con un orario lungo così da sfruttare meglio le risorse. E’ uno degli obiettivi che il neo direttore della Asl Roma 4, Cristina Matragna, vuole raggiungere come ha raccontato all’agenzia Dire.

“Sugli hub vaccinali – ha detto – stiamo cercando di fare una revisione nella logica di concentrarli, perché lavorano bene ma sono nati in maniera spontanea nell’onda dell’urgenza”.

E da qui l’esempio di Ladispoli con due hub sul territorio, uno al centro anziani di via Trapani e uno allestito alla Casa della Salute sulla via Aurelia.

“A Ladispoli – ha detto Matragna all’agenzia Dire – ci sono due siti, uno aperto solo la mattina e un altro solo il pomeriggio. Lavoriamo per averne uno solo con un orario lungo, in questo modo sfruttiamo meglio le risorse”.

Stesso discorso per Civitavecchia “che ha tre siti vaccinali” e dove si sta ragionando per la realizzazione “di un grande hub al porto, ma è ancora presto per dire di più”.

Matranga ha spiegato che “il Covid ci ha poi insegnato che bisogna essere veloci nelle procedure di gare e dei concorsi per il reclutamento del personale e su questo bisognerà investire. Altra lezione che viene dal Covid riguarda l’investimento sul territorio”.

“Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) destina buona parte dei soldi sulla sanità alla medicina del territorio con le Case di Comunità, che non saranno soltanto un cambio di nome rispetto alle Case della Salute”.

“Altri ambiti di sviluppo saranno la telemedicina e la digitalizzazione, temi che inevitabilmente faranno parte del futuro della sanità e sui cui bisogna ragionare. Penso alla teleriabilitazione“.

Ma come immagina Matranga l’Asl Roma 4 fra tre anni, quando scadrà il mandato? “Sicuramente sarà più moderna nelle procedure, ma dopo quattordici giorni sarebbe presuntuoso da parte mia fare degli annunci. Intanto c’è ancora da vincere la sfida del Covid”.

