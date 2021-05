Share Pin 0 Condivisioni

Domani una classe sarà spostata nell’aula covid in attesa che l’aula venga tinteggiata

Cerveteri: ancora puzza di bruciato in classe, i genitori vanno a riprendere i loro figli

In aula c’è ancora puzza di bruciato e i genitori sono andati a riprendere i loro figli a scuola. E’ quanto successo questa mattina al plesso de I Terzi dove nel week end ignoti hanno appiccato il fuoco a più aule danneggiando diversi arredi all’interno dell’istituto.

Questa mattina, dopo la chiusura di lunedì per consentire la pulizia e la sanificazione dei locali, i bambini sono tornati in classe, anche se per poco.

Dopo essere stati accompagnati dai loro genitori, molti di loro sono tornati a scuola per andarli a riprendere. Il motivo? L’odore acre di bruciato che avrebbe fatto star male alcuni alunni, come raccontato da alcuni genitori.

“Fino alle 19.30 di lunedì non sapevamo ancora se avremmo potuto rimandare i nostri figli a scuola – ha detto un genitore – Solo dopo una nostra richiesta il dirigente ci ha informato che era stato ripristinato lo stato dei luoghi, ma così non è stato. Dentro la classe si sentiva puzza di bruciato”.

Ora, per consentire il regolare svolgimento delle lezioni da domani, i bambini di una classe, quella in cui è stato appiccato il fuoco e in cui ad oggi risultava ancora presente un forte odore di bruciato, saranno trasferiti nell’aula covid. Nel frattempo il Comune si preoccuperà di tinteggiare le pareti dell’aula così da ripristinarla e riconsegnarla alla classe.

