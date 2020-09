Coronavirus, Lazio e Campania a rischio lockdown

Share Pin 16 Condivisioni

Il professore ordinario di igiene all’Università Cattolica: “Se saremo bravi non ne avremo bisogno, anche se in alcune zone si sta perdendo il controllo come in Lazio o in Campania”

In Lazio e in Campania la situazione relativa alla gestione del covid, a quanto pare non va come dovrebbe. A dirlo è stato Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene all’Università Cattolica e consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza parlando della situazione negli altri Paesi.

Per Ricciardi le situazioni più drammatiche si stanno vivendo in Spagna, Israele, Belgio, Olanda e Danimarca. “L’unica possibilità – come riporta il Messaggero – è limitare i movimenti delle persone da e per gli stati compromessi”.

Tra due settimane ci si aspetta un peggioramento, dovuto anche all’arrivo della ‘tradizionale’ influenza di stagione e relativi raffreddori. E per questo Ricciardi spinge sia sui vaccini antinfluenzali che sull’app immuni “che consente un tracciamento digitalizzato più tempestivo di quello manuale”.

Per quanto riguarda il lockdown totale per Ricciardi non sarà necessario “se ci comportiamo bene, ma Lazio e Campania sono a rischio”.