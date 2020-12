Share Pin 4 Condivisioni

Il servizio riprenderà domani e il 31 dicembre con orario continuato. Dal 4 gennaio test rapidi anche nelle farmacie di via Bari e di via Roma

Coronavirus, Ladispoli: test rapidi sospesi alla farmacia 2 di viale Europa

Coronavirus, Ladispoli: test rapidi sospesi alla farmacia 2 di viale Europa

Temporanea sospensione dei test rapidi anti covid alla farmacia comunale di Viale Europa.

Il servizio riprenderà nella giornata di domani e il 31 dicembre con orario continuato, dalle 9.30 alle 15.

A decorrere, poi, dal 4 gennaio, il servizio sarà attivato alternativamente anche alla Farmacia n.3 di via Bari e alla Farmacia n. 4 di via Roma, secondo un calendario che sarà comunicato non appena disponibile.

(torna a Baraondanews)