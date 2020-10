Share Pin 2 Condivisioni

Lo rileva il monitoraggio settimanale del ministero Salute-Iss

Coronavirus, la situazione in Italia evidenzia il raggiungimento imminente di soglie critiche dei servizi assistenziali –

La situazione in Italia evidenzia segnali di criticità dei servizi territoriali e del “raggiungimento imminente di soglie critiche dei servizi assistenziali”. L’evidenza di casi rapidamente in aumento con Rt nazionale di 1.5 nel suo valore medio e significativamente sopra 1 indicano una situazione “complessivamente e diffusamente molto grave sul territorio nazionale con rischio di criticità importanti a breve termine in numerose Regioni/PA italiane”. Lo rileva il monitoraggio settimanale ministero Salute-Iss.