Coronavirus, la Regione Lazio in zona gialla

Coprifuoco dalle 22 alle 5, raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio e situazioni di necessità

La Regione Lazio in zona gialla, almeno per il momento. Lo ha detto il premier Conte durante la conferenza stampa nella quale ha illustrato il nuovo Dpcm.

Nello specifico, per la Regione Lazio per circa 14 giorni, qualora lo scenario non dovesse mutare in peggio, resterà in vigore la fascia gialla e le restrizioni che essa comporta.

Se allo scadere dei 14 giorni la situazione dovesse invece migliorare si potrebbe pensare a un allentamento delle restrizioni.

Nello specifico, per la zona gialla è previsto:

Vietato circolare dalle 22 alle 5 del mattino salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.

Raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità

Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, a eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie

Chiusure di musei e mostre

Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le univesità, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.

Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (sabato e domenica) ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

Chiusura di bar e ristoranti alle ore 18. L’asporto è consentito fino alle 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Restano chiuse piscine, palestre, cinema, teatri. Restano aperti i centri sportivi.