Coronavirus, la Raggi pensa a misure più stringenti per la Capitale

Mentre il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti serra i ranghi chiudendo anche i maxi store nel week end, il sindaco capitolino lascia trapelare la possibilità di mettere in atto azioni più stringenti almeno nei week end

Il sindaco capitolino Virginia Raggi non esclude misure ancora più stringenti per la sua città: Roma.

La conferma, come riporta affaritaliani.it è arrivata dalla stessa Raggi a margine dell’inaugurazione della nuova stazione dei carabinieri del Trullo, dove ha risposto “vediamo” alla domanda riguardo nuove restrizioni in città.

Sulle iniziative che la Raggi potrebbe intraprendere non si sa ancora nulla, anche se, con l’ordinanza del presidente della Regione Lazio che chiude durante i festivi i maxi store dai 2500 mq in su, la chiusura di bar e ristoranti alle 18 e il coprifuoco alle 22, l’unica misura che potrebbe restare in mano alla Sindaca, è quella, almeno nei weekend, di disporre la serrata totale di bar e ristoranti e forse anche dei negozi a eccezione di quelli che vendono beni di prima necessità.

Decisioni che potrebbero arrivare già durante questa settimana, anche a poche ore dell’inizio del fine settimana.