Il tasso di positività nazionale sale al 6,7%, ma si registra un calo dei decessi

Coronavirus, in Italia quasi 2.500 persone in terapia intensiva –

Il tasso di positività in Italia sale al 6,7% nelle ultime 24 ore: sono stati eseguiti infatti 339.635 test e sono stati registrati 22.865 nuovi casi positivi.

Le vittime sono state 339, rispetto alle 347 di ieri, e 232 persone sono entrate in terapia intensiva.

In tutta Italia sono 2.475 le persone in rianimazione per i sintomi del Covid-19.

Sul fronte dei vaccini si registrano oltre un milione e mezzo di italiani che hanno ricevuto anche la seconda dose.

