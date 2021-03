Share Pin 9 Condivisioni

Coronavirus, in corso riunione Cts. Possibile stretta nei fine settimana e zone rosse estese

Come riporta Ansa è in corso la riunione del Comitato tecnico scientifico chiesta dal governo per valutare la possibilità di eventuali nuove misure restrittive alla luce dell’aumento dei contagi.

Tra le ipotesi al vaglio, l’introduzione del criterio di 250 casi ogni 100mila abitanti per entrare automaticamente in zona rossa (era stato già proposto dai tecnici a gennaio ma respinto dalle Regioni), una possibile ulteriore stretta nei fine settimana, con chiusure generalizzate, e delle zone rosse più rigide, come venne fatto a Codogno e negli altri comuni nella prima ondata del virus.