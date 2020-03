Condividi Pin 87 Condivisioni

Sarà decisivo il consiglio convocato in queste ore sulle misure da prendere per contrastare l’esplosione dell’epidemia

Coronavirus, il governo valuta la chiusura delle scuole

Il governo per contrastare l’esplosione dell’epidemia di coronavirus sta valutando la chiusura delle scuole in tutto il Paese per circa un mese.

Dalle 10 di questa mattina infatti si sta discutendo su quali delle nuove regole proposte potranno essere adottate da tutti per circa 30 giorni, sulla base delle indicazioni ricevute dal comitato scientifico.

Non basterebbe difatti tenere a 1 metro di distanza le persone o rimanere a casa se si ha la febbre o lasciare anziani nelle abitazioni. Per combattere i contagi si sta pensando di valutare la proposta sulla chiusura delle scuole in tutta Italia, da domani o da lunedì e la costituzione di una terza zona rossa in Lombardia.

Nel Lazio ad oggi risulterebbero presenti 22 persone contagiate dal covid-19.

Tra le misure da prendere anche un piano speciale per garantire disposizioni straordinarie per prorogare concorsi pubblici e garantire lo svolgimento degli esami di maturità.