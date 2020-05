Condividi Pin 0 Condivisioni

Coronavirus, il bollettino di oggi: 789 positivi e 242 deceduti-

La situazione illustrata dal bollettino della protezione civile di oggi 15 maggio è la seguente: il numero totale di persone che hanno contratto il virus è pari a 223.885, l’incremento rispetto a ieri è di +789 nuovi casi.

Il numero totale degli attualmente positivi è di 72.070, una decrescita pari a 4.370 unità rispetto a ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono invece 808 (47 in meno rispetto a ieri).

I ricoverati con sintomi sono in 10.792, vale a dire 661 meno di ieri.

In totale sono 60.470 le persone in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi e non gravi (83% degli attuali positivi).

Rispetto a ieri i deceduti sono 242 e portano il totale a 31.610. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 120.205, con un incremento di 4.917 persone rispetto a ieri.

Lombardia : 27.74629.956 (-2210 da ieri)

: 27.74629.956 (-2210 da ieri) Piemonte : 11.113 (-693 da ieri)

: 11.113 (-693 da ieri) Emilia Romagna : 6.001 (-302 da ieri)

: 6.001 (-302 da ieri) Veneto : 4.439 (-279 da ieri)

: 4.439 (-279 da ieri) Toscana : 3.168 (-220 da ieri)

: 3.168 (-220 da ieri) Liguria : 2.603 (-57 da ieri)

: 2.603 (-57 da ieri) Lazio : 4.088 (-8 da ieri)

: 4.088 (-8 da ieri) Marche : 2.795 (-109)

: 2.795 (-109) Campania : 1.736 (-29 da ieri)

: 1.736 (-29 da ieri) Trento : 406 (-99 da ieri)

: 406 (-99 da ieri) Puglia : 2.181 (-72 da ieri)

: 2.181 (-72 da ieri) Sicilia : 1.760 (-94 da ieri)

: 1.760 (-94 da ieri) Friuli-Venezia Giulia : 741 (-29 da ieri)

: 741 (-29 da ieri) Abruzzo : 1.454 (-28 da ieri)

: 1.454 (-28 da ieri) Bolzano : 359 (-21 da ieri)

: 359 (-21 da ieri) Umbria : 90 (-2 da ieri)

: 90 (-2 da ieri) Sardegna : 461 (-4 da ieri)

: 461 (-4 da ieri) Valle D’Aosta : 77 (-3 da ieri)

: 77 (-3 da ieri) Calabria : 505 (-14 da ieri)

: 505 (-14 da ieri) Basilicata : 120 (-7 da ieri)

: 120 (-7 da ieri) Molise: 227 (-2 da ieri)