Coronavirus, i contagiati sono più di 14000. 304 i morti in Cina

Sale il numero degli infetti da coronavirus in Cina: siamo a quota 14.300 a livello nazionale con 2.590 nuovi casi confermati: lo ha dichiarato la Commissione nazionale per la salute. La stessa commissione ha spiegato che ci sono stati 45 nuovi decessi per il virus – tutti nella provincia di Hubei, la più colpita. Il bilancio nazionale sale così a 304 decessi.

Intanto si registra il primo decesso fuori dai confini cinesi. Un uomo di 44 anni è morto, infatti, nelle Filippine: lo riferisce l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), secondo cui si tratta del primo decesso fuori dalla Cina.