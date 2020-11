Share Pin 6 Condivisioni

Nella giornata di oggi 20 positivi in più rispetto all’aggiornamento di ieri

Coronavirus Fiumicino, Montino: “Si conferma il trend in salita dei positivi in città” –

Sale il numero dei positivi nella città di Fiumicino. Rispetto a ieri, oggi si sono registrati 20 nuovi casi per un totale di 242 positivi.

A snocciolare i dati forniti dalla Asl Roma 3 è il sindaco Esterino Montino: “Anche oggi – ha detto – dobbiamo registrare un aumento dei casi di persone positive tra i nostri cittadini”.

“Gli appelli dei medici affinché si adottino restrizioni maggiori in tutta Italia si susseguono incalzanti – sottolinea il sindaco -. Ogni area o regione può, molto rapidamente, passare da gialla ad arancione a rossa, mentre tornare indietro, abbassando tutti i parametri presi in considerazione, è complicatissimo”.

“Per queste ragioni e perché se il sistema sanitario collassa a farne le spese saremo tutti, non solo le persone colpite dal covid – conclude Montino -, dobbiamo impegnarci al massimo per rispettare le regole ed essere molto prudenti”.

“Dobbiamo indossare bene la mascherina, anche quando siamo a casa con persone che non vivono con noi, e dobbiamo indossarla in modo che copra il naso e la bocca. Dobbiamo cambiarla spesso, in base al tipo di mascherina”.

“Dobbiamo igienizzarci le mani il più frequentemente possibile e, soprattutto, dobbiamo mantenere le distanze dalle altre persone”.

“Ognuno di noi può essere parte della soluzione o parte del problema: io chiedo, accoratamente, a tutte e tutti di essere parte della soluzione”.