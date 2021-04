Share Pin 3 Condivisioni

Coronavirus Fiumicino, Montino: “Oggi i positivi sono 255” –

“Secondo i dati forniti oggi dalla Asl Rm 3, i positivi nel Comune di Fiumicino sono 255, undici in meno rispetto all’ultima comunicazione. Di questi 131 sono donne e 124 gli uomini, con un’età media di 41 anni”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Le località più colpite – aggiunge – restano Fiumicino e Isola sacra, con il 63% dei casi totali, seguite da Aranova al 9%, Parco Leonardo al 6% e Palidoro al 5%. In attesa di conoscere le possibili variazioni di colore delle regioni italiane e quindi anche del Lazio, ricordo che ci troviamo attualmente in zona arancione. Pertanto gli spostamenti sono vietati tra le Regioni e tra i Comuni, se non per motivi di necessità. Occorre inoltre prestare ancora grande attenzione, evitando tutte le situazioni che possono diffondere il contagio da coronavirus”.