Von Der Leyen: “I primi cittadini europei potrebbero essere vaccinati prima della fine di dicembre”

Coronavirus, Dpcm alle porte e vaccino entro la fine dell’anno –

Il vaccino contro il Covid-19 sembra ogni giorno più prossimo alla sua distribuzione in Europa, al punto da far sperare addirittura un primo ciclo entro la fine del 2020.

“Se tutto va bene, i primi cittadini europei potrebbero essere vaccinati prima della fine di dicembre e questo sarebbe un enorme passo verso il ritorno a una vita normale”.

A dirlo è la presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen a cui fa anche eco il Consiglio Nazionale di Bioetica della Presidenza del Consiglio dei Minisitri.

Il parere del presidente del Cnb Lorenzo d’Avack e del vicepresidente vicario Laura Palazzani

Per il Cnb serve raggiungere una copertura ottimale, senza escludere “l’obbligatorietà in caso di emergenza”, soprattutto in alcune categorie.

Sottolineano però sul piano etico come l’emergenza pandemica non debba portare a ridurre i tempi della sperimentazione, indispensabili per garantire la qualità e la protezione dei partecipanti.

Il vaccino anti Covid-19 è “un bene comune”, dicono al Cnb, la cui produzione e distribuzione a favore di tutti i Paesi del mondo” non può essere lasciata alle leggi del mercato.

Intanto, il presidente del Consiglio Conte, oggi vedrà i governatori delle Regioni per fare il punto prima dell’emanazione del prossimo Dpcm che conterrà le misure per Natale e Capodanno.

Fonte: Adn Kronos