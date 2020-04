Condividi Pin 9 Condivisioni

La nota diffusa dalla Regione Lazio. “Si tratta di una prima riunione che sarà l’avvio della fase di concertazione in vista della Fase 2”

Coronavirus, domani al via il tavolo di concertazione per progettare e costruire il futuro del Lazio – Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e il vicepresidente, Daniele Leodori, incontreranno domani pomeriggio, in video conferenza, le parti sociali, i rappresentanti delle imprese e del lavoro del Lazio per raccogliere idee e proposte utili, le indicazioni sui prossimi passaggi. Si tratta di una prima riunione che sarà l’avvio della fase di concertazione in vista della Fase 2.

Al centro del confronto saranno discusse le misure avviate e pianificate, e le prossime attività da avviare. Uno dei punti chiave della riunione riguarderà la lotta alla burocrazia, e quindi la semplificazione delle procedure per gli strumenti e le risorse fondamentali per arginare la crisi dovuta agli effetti del coronavirus.