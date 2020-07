Condividi Pin 2 Condivisioni

L’assessore regionale alla Sanità: “Rete coronet efficiente e pubblica nell’interesse primario dell’articolo 32 della Costituzione”

Coronavirus, D’Amato: “Il Consiglio di Stato da piena ragione alle scelte intraprese” –

“Il Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del giorno 16 luglio si è espresso dando piena ragione alla Regione Lazio sulla necessità di avere un sistema diagnostico a carattere prettamente pubblico in quanto ritenuto maggiormente idoneo a garantire il più tempestivo coordinamento del servizio d’analisi e dei relativi flussi informativi”.

A parlare è l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato: “Inoltre l’esperienza sin qui maturata fornisce elementi di conferma circa l’efficienza del sistema messo in atto nel Lazio, confermato anche dal report odierno del Ministero della Salute in cui si evince che i tempi tra la data di inizio sintomi e la data di diagnosi è in media di 48 ore, e la sua idoneità al conseguimento degli obiettivi generali riguardante sia il numero dei test effettuati che i tempi necessari alla loro esecuzione”.

“Pertanto il Consiglio di Stato da piena ragione alle scelte sin qui adottate dall’unità di crisi nell’interesse primario del diritto alla salute, art. 32 della Costituzione, quale istanza prevalente su quelle evocate dai laboratori privati”.

“Voglio rivolgere un sincero apprezzamento per il lavoro svolto da tutti i laboratori della rete Coronet del sistema sanitario regionale a partire dal laboratorio di riferimento dell’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani. Questa Rete è un vero e proprio baluardo per la tutela della salute e dell’interesse pubblico”.