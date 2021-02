Coronavirus: dall’Unione Europa no all’obbligo delle vaccinazioni per i viaggi

Share Pin 6 Condivisioni

Il Commissario Europeo alla Giustizia, Reynders: “La vaccinazione non può diventare un obbligo per viaggiare”

No all’obbligo di vaccinazione per viaggiare. A dirlo è stato il commissario europeo alla giustizia, Reynders.

Sul certificato di vaccinazione, ha spiegato, “vogliamo avere un approccio digitale europeo per uso medico”.

“Nei prossimi mesi – ha proseguito – poi vedremo se ci sarà la possibilità di usarlo per altri scopi, come i viaggi”.

Ma per il commissario Ue alla Giustizia, la vaccinazione non può diventare obbligatorio per viaggiare.

“Anche chi non si è sottoposto all’immunizzazione deve poter continuare a muoversi con l’uso dei test e della quarantena”.

