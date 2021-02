Share Pin 1 Condivisioni

Decisivo l’intervento dei vigili del fuoco che hanno impedito alle fiamme di propagarsi all’abitazione adiacente

Civitavecchia: a fuoco ex officina sulla Braccianese Claudia

I Vigili del Fuoco di Civitavecchia, sono intervenuti questa mattina intorno alle 9 con due automezzi in zona Braccianese Claudia altezza civico 79, per incendio. Una ex officina ampia circa 100 mq, attualmente in disuso (dal 2018) era invasa dalle fiamme.

A bruciare, materiali vari e alcuni fusti di oli esausti (in attesa d’essere smaltiti). Le fiamme hanno inoltre coinvolto alcune bombole di acetilene, una delle quali è esplosa fortunatamente prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco.

Decisivo l’intervento dei VVF, che hanno impedito alle fiamme di propagarsi al l’abitazione adiacente ed hanno messo in sicurezza le bombole di acetilene, impedendo eventuali ulteriori esplosioni, che avrebbero potuto coinvolgere la casa (gli occupanti comunque, al momento non erano in casa).

L’intervento per i VVF è terminato intorno alle ore 12:00.

Accertamenti ed indagini a cura della Polizia di Stato, già presente sul posto è che ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. presenti sul posto anche Polizia Locale e i CC.

Nessun ferito.

