Il ministro delle Politiche agricole in streaming al Consiglio nazionale della Coldiretti

Coronavirus, Patuanelli: “Facciamo ripartire la ristorazione”

Governo a lavoro per cercare di far ripartire la ristorazione. Ad annunciarlo è stato il ministro delle Politiche agricole, Patuanelli, in streaming al Consiglio nazionale della Coldiretti.

“Il fondo pensato a inizio anno – ha detto – è stato utile, ma ora dobbiamo avere la forza di garantire alle persone di poter tornare al ristorante”.

“Anche perché – ha proseguito Patuanelli – ci sono comparti fornitori, come quello del vino, in grande sofferenza”.

