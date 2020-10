Share Pin 65 Condivisioni

Operatori specializzati saranno presenti in tutti i drive-in e due ambulatori saranno allestiti a Civitavecchia e Palidoro

Coronavirus. Da lunedì test anche ai più piccoli grazie al Bambin Gesù –

L’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio, in collaborazione con l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, h comunicato che da lunedì entreranno in funzione due ambulatori dedicati ai test per i bambini nella fascia 0-6 anni.

A darne conferma è il direttore sanitario dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù, dottor Massimiliano Raponi.

Il primo ambulatorio sarà attivo presso l’ospedale San Paolo di Civitavecchia e sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 18.

L’altro sarà ubicato presso il presidio ospedaliero di Palidoro e resterà aperto tutta la settimana sempre dalle ore 14 alle ore 18.

Sarà possibile accedere mediante prenotazione telefonica al numero 06 681 81.

L’Unità di Crisi specifica che, inoltre, presso ogni drive-in del Lazio vi saranno operatori in grado di effettuare i test e tamponi ai più piccoli.