Finite le festività di Pasqua da domani l’Italia sarà colorata solo di arancione e di rosso. Niente zona gialla e tantomeno bianca almeno fino alla fine del mese di aprile.

Coronavirus: da domani Italia divisa tra zona rossa e arancione

Nei casi migliori dunque, ossia quello della fascia arancione (Liguria, Veneto, province autonome di Trento e Bolzano, Marche, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sicilia e Sardegna) ci si potrà spostare all’interno del proprio comune di appartenenza senza autocertificazione.

Autocertificazione invece per uscire dai confini comunali (per motivi di lavoro, salute o necessità). Resterà il coprifuoco alle 22. Aperti tutti i negozi a eccezione di bar e ristoranti che invece potranno usufruire solo dell’asporto fino alle 18 per i bar e alle 22 per i ristoranti, e delle consegne a domicilio senza alcuna limitazione di orario.

In zona rossa (Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Campania, Calabria e Puglia), resteranno aperti invece solo i negozi di beni di prima necessità, mentre tutte le altre attività dovranno abbassare la saracinesca.

A Ladispoli da domani termineranno le due ordinanze firmate dal primo cittadino Alessandro Grando. Riaprono dunque i parchi pubblici e le aree gioco attrezzate per bambini.

E dopo lo stop delle scuole da domani si riparte. Con la novità introdotta dalla Corrado Melone dove il dirigente scolastico ha chiesto al primo cittadino, ancora una volta, l’uso del polifunzionale per la mensa scolastica. Qualora il permesso non dovesse arrivare già da domani, tempo permettendo, si pranzerà all’aria aperta.