Coronavirus Civitavecchia, nessun allarme in città

Coronavirus Civitavecchia, nessun allarme in città – Riunione fiume questo pomeriggio a palazzo del Pincio del tavolo di crisi per coronavirus. Presenti amministrazione comunale, protezione civile, forze dell’ordine, forze militari, marittime, Autorità portuale e Asl. Obiettivo: disporre misure di sicurezza e prevenzione per i cittadini in questo delicato momento storico per evitare inutili psicosi e falsi allarmi. Il primo cittadino ha rassicurato riguardo la situazione nella città portuale. A parte il soggetto rientrato da Codogno e in isolamento preventivo ma che non mostrerebbe sintomi del codiv-19 in città non si registrano casi di coronavirus. Precauzione anche in ospedale. Su disposizione della Regione dove si svolta sempre oggi una riunione operativa sul tema, al nosocomio cittadino sarà istituito un accesso diverso rispetto a quello del pronto soccorso. Il triage sarà allestito in tende esterne dove saranno convogliate quelle persone che presenteranno sintomi. Guardia alta ovviamente anche in porto.