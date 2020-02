Condividi Pin 1 Condivisioni

Il Sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco dal proprio profilo Twitter

Coronavirus Civitavecchia, Tedesco: “In corso riunione dell’unità di crisi” – È in corso la riunione dell’unità di crisi presieduta da me e dal Resp. locale della Protezione Civile. Presenti le autorità militari, marittime, di polizia, sanitarie e civili impegnate a mettere in campo tutte le azioni utili per garantire la sicurezza ai cittadini.

