Coronavirus, Civitavecchia. Fare Verde e Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia: “Doniamo il sangue”

Nuovo lancio dell’iniziativa “Loro lo hanno versato, noi lo doniamo”

“Loro lo hanno versato, noi lo doniamo” è la Campagna di sensibilizzazione sociale svolta da Fare Verde e dall’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia, conclusasi a gennaio, che invitava a donare il sangue per commemorare con un gesto concreto i militari italiani caduti in guerra e nelle missioni di pace. In un momento di Emergenza Nazionale dovuta all’epidemia di Coronavirus, i due sodalizi hanno deciso di lanciare un’Edizione Straordinaria della Campagna “Loro lo hanno versato, noi lo doniamo”, invitando nuovamente i propri aderenti e sostenitori e tutti i cittadini a donare il sangue, concordando con le associazioni dei donatori date ed orari in cui procedere “In questi giorni, in tutta Italia, si moltiplicano le manifestazioni di orgoglio nazionale – dicono Francesco Greco, presidente nazionale di Fare Verde, e Gaetano Ruocco, presidente nazionale dell’Ansi – in un forte momento di bisogno gli Italiani riscoprono i Valori della Famiglia, della Patria e della Bandiera, dell’essere Comunità. Chiediamo ai nostri connazionali di fare un gesto concreto di appartenenza – concludono Greco e Ruocco – andando a donare il sangue presso i centri prelievi di Avis, Fratres, CRI, Fidas e AFDS. Tutti insieme daremo, così, un contributo tangibile alla battaglia che medici, infermieri e volontari stanno combattendo contro l’epidemia di Covid-19.” Il Gruppo Fare Verde e la Sezione dell’ANSI di Civitavecchia, invitano i cittadini, gli iscritti e i loro familiari a compiere questo gesto di altissimo valore effettuando la donazione presso il locale centro raccolta AVIS-Ospedale “San Paolo” (In ottemperanza del DPCM, telefonare ai seguenti numeri 076621280 e 3893427776 così da poter calendarizzare gli accessi).

Associazione ambientalista Fare Verde-Gruppo di Civitavecchia

IL PRESIDENTE Cav.Dott. Paolo GIARDINI

Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia-Sezione di Civitavecchia

IL COMMISSARIO S.Ten. R.O. Stefano SPERDUTI